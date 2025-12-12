Manovra | taglio sulle tv locali ‘intollerabile’ parere contrario del Mimit

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha espresso un parere contrario all’emendamento che prevede un taglio alle risorse destinate alle televisioni locali. La posizione del Mimit sottolinea come questa misura sia considerata ‘intollerabile’, suscitando preoccupazione nel settore radiotelevisivo locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Mimit ha espresso parare contrario all’emendamento che taglia le risorse per le tv locali, ritenendo la riduzione ‘intollerabile’. E’ quanto apprenda l’ANSA da fonti del Ministero delle Imprese de del Made in Italy. Sull’ emendamento alla Legge di Bilancio che prevede un taglio di 20 milioni di euro annui alle risorse destinate all’emittenza radiofonica e televisiva locale per il triennio 2026-2028 – spiegano le fonti – il ministero ha espresso da sempre, fin dalle fasi istruttorie, la propria ferma contrarietà alla proposta ritenendo il taglio ‘intollerabile’. Tale contrarietà – si sottolinea – è stata coerentemente ribadita anche nelle scorse ore, in sede di riformulazione dell’emendamento, sul quale l’ufficio legislativo del dicastero ha prontamente espresso parere contrario. Anteprima24.it

