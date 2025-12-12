Manovra si allungano i tempi e Giorgetti | Su oro principio politico importante

La manovra economica si sta protraendo, con tempi più lunghi del previsto. Il ministro Giorgetti evidenzia l'importanza politica del principio che l'oro, come garanzia della moneta, appartiene al popolo italiano, sottolineando il ruolo fondamentale di questa questione nel dibattito in corso.

"Ci sono state grandi discussioni intorno a un principio che riteniamo essere elementare: l'oro che è posto a garanzia della moneta, prima della lira e oggi dell'euro, appartiene di fatto al popolo italiano. Naturalmente è gestito dalla banca centrale. Ho visto cose abbastanza suggestive, un giornalista ha chiesto a Dombrovskis se lo potevamo usare per ridurre il debito, ma nessuno ha mai proposto questo. Ho chiarito direttamente a Christine Lagarde, governatrice Bce, che questo principio politico era giusto che venisse codificato nelle leggi italiane". Alla kermesse di Fratelli d'Italia il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sposa in pieno la linea del partito della premier e rivendica il risultato: "Lagarde ha detto che capiva perfettamente questo - ha spiegato il ministro - naturalmente rivendicava le prerogative che i trattati pongono in capo alla Bce, ma non poteva negare che l'oro non è di proprietà della Bce né della Banca d'Italia: è gestito e detenuto da loro per finalità di stabilità monetaria ma è un patrimonio che appartiene al popolo italiano". Iltempo.it

