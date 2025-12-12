Manovra per la Rai 30 milioni in meno in 3 anni e Floridia M5S tuona | Meloni continua il gioco al massacro

La manovra approvata prevede un taglio di 30 milioni di euro alla Rai in tre anni, suscitando preoccupazione tra i consiglieri di amministrazione. Floridia (M5S) critica duramente la misura, accusando il governo di proseguire una politica di tagli che rischia di compromettere l'autonomia e la qualità dell'azienda radiotelevisiva pubblica.

Di fronte a questa decisione, i consiglieri di amministrazione della Rai in una nota hanno espresso "preoccupazione per il taglio finanziario previsto dalla manovra". Il Cda ha specificato come il tema delle risorse sia sempre centrale all'interno delle discussioni sul servizio pubblico radiotelevisivo, soprattutto nell'attuale assetto competitivo. Ildifforme.it

In manovra 30 milioni in meno alla Rai, tagli ai costi di gestione - Una riduzione complessiva di 30 milioni in tre anni del finanziamento alla Rai derivante dal canone di abbonamento per esercizi pubblici e commerciali e professionisti. msn.com

Manovra 2026, le ultime modifiche: sale la soglia Isee sulla prima casa, assegno di inclusione più magro - Sull'assegno di inclusione il primo mese di rinnovo della misura avrà un importo dimezzato. corriere.it

In manovra 30 milioni in meno alla Rai, tagli ai costi di gestione. Ridotte di 10 milioni l'anno le risorse dal canone per gli esercizi pubblici #ANSA x.com

Nella manovra di stabilità l'ambiente è protagonista con risorse per 208 milioni di euro per proteggere il territorio e sostenere la transizione energetica. Sicurezza: con importanti risorse dedicate alla difesa dal dissesto idrogeologico, cura degli argini, delle c - facebook.com facebook