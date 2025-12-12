La manovra economica è al centro del dibattito politico, con il Partito Democratico che critica la versione attuale, ritenendola frutto di divisioni interne alla destra. Il Pd chiede la cancellazione di alcuni articoli, tra cui quelli relativi alle misure Lep, evidenziando le tensioni e le difficoltà di approvazione all’interno della maggioranza.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Per un mese la Commissione Bilancio è stata tenuta ostaggio delle beghe interne alla maggioranza. Non ha discusso, non ha emendato, non ha potuto svolgere il proprio ruolo. Ha atteso ordini dal governo. È il segno più evidente della deriva che questa destra sta imponendo alle istituzioni: un Parlamento svuotato di funzione e una maggioranza ridotta a braccio esecutivo di Palazzo Chigi". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. "Ora quegli ordini stanno arrivando, attraverso gli emendamenti trasmessi solo ieri sera, con un esecutivo costretto a riscrivere una manovra che non stava in piedi a causa delle guerre intestine tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Iltempo.it

Manovra: Pd, 'riscritta per divisioni destra, articoli Lep vanno stralciati'

Manovra: Pd, 'riscritta per divisioni destra, articoli Lep vanno stralciati' - "Per un mese la Commissione Bilancio è stata tenuta ostaggio delle beghe interne alla maggioranza. iltempo.it

Manovra. Cosentino (Pd): “La sanità nelle mani dei privati” - In questa intervista esclusiva il senatore del Pd, Lionello Consentino, commenta la manovra appena approvata dal Senato. quotidianosanita.it

Di voti parlamentari nelle Commissioni competenti manco a parlarne: la Manovra di bilancio continua a essere riscritta fuori dal Senato, dove giace da oltre un mese e mezzo. Ieri è stato il turno delle “riformulazioni” governative: in pratica il Tesoro ha riscritto m - facebook.com facebook