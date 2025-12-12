Manovra modifiche per un miliardo Si sblocca il dossier oro di Bankitalia

La manovra finanziaria si arricchisce di modifiche per un valore di un miliardo di euro, tra cui l'atteso sblocco del dossier sull'oro di Bankitalia. Tra le novità, la cedolare secca al 21% per gli affitti brevi, applicabile esclusivamente fino al secondo immobile. Ecco le principali novità in fase di approvazione.

Roma, 12 dicembre 2025 –  Cedolare secca al 21% per gli affitti brevi ma solo fino al secondo appartamento. Stretta sui dividendi solo sulle partecipazioni sotto il 5% o pari a 500mila euro. Contributo di 2 euro sui mini-pacchi extra-Ue. Arriva il pacchetto degli emendamenti del governo alla manovra in discussione in Commissione Bilancio al Senato. Proprio nel giorno in cui il governo approva il decreto milleproroghe e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, incontra riservatamente la presidente della Bce, Christine Lagarde, sulla gestione dell’oro della Banca d’Italia. A far lievitare la tensione un dossier, del partito di Giorgia Meloni, dal titolo inequivocabile: “Oro di Bankitalia al popolo italiano: smontiamo le fake news”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

