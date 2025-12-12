Manovra il governo ci ripensa | i tagli al cinema si riducono Dividendi affitti brevi e Tobin Tax | tutte le novità

Il governo ha rivisto la legge di bilancio, apportando modifiche per circa un miliardo di euro senza alterare i saldi di finanza pubblica. Tra le novità principali, il raddoppio della Tobin Tax, interventi sugli affitti brevi, riduzioni sui dividendi delle holding e nuove tasse su banche, pacchi e assicurazioni auto.

Il governo riformula il testo della legge di bilancio, con modifiche per circa 1 miliardo di euro a saldi di finanza invariati tramite il raddoppio della Tobin Tax (oltre 900 milioni nel triennio), ritocchi sugli affitti brevi, forte calo del contributo dai dividendi delle holding, ampliamento del gettito dalle banche, l’introduzione della tassa sui piccoli pacchi e il ritocco al rialzo dell’aliquota sull’Rc auto. Cosa cambia per il cinema. Sessanta milioni in più inoltre sono in arrivo per il settore del cinema dalla Manovra. Lo prevede un emendamento del governo alla legge di bilancio che riduce i tagli previsti per il settore da 150 a 90 milioni di euro. 🔗 Leggi su Open.online

