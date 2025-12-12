Manovra ecco le nuove norme | da dividendi ad affitti brevi FdI va avanti sull’oro di Bankitalia

L'articolo analizza le recenti modifiche alla manovra, con particolare attenzione alle nuove norme su dividendi e affitti brevi. Fratelli d’Italia conferma il suo sostegno all’oro di Bankitalia, respingendo le obiezioni della Bce e sottolineando i rischi associati al capitale della Banca d’Italia.

Fratelli d’Italia non arretra sull’ oro di Bankitalia di fronte alle obiezioni della Bce e, in un documento dell’ufficio studi del partito, le ragioni vengono ricondotte al “rischio” insito nel capitale di Via Nazionale. “Il capitale della Banca d’Italia, comprese quindi le riserve auree, è detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti ed istituti di previdenza, fondi pensione ecc. aventi sede legale in Italia. In molti casi si tratta di soggetti privati, alcuni dei quali controllati da gruppi stranieri “, si legge nel dossier a uso interno. Ecco allora che il partito della premier Meloni spiega qual è l’intento dell’emendamento alla manovra firmato dal capogruppo al Senato Lucio Malan che punta a sancire che le riserve auree appartengono al popolo italiano: “L’Italia non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it