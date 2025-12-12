Manovra | Commissione si aggiorna a domenica alle 23 slitta arrivo in Aula

La Commissione Bilancio del Senato ha annunciato un aggiornamento sulla discussione della manovra, che si svolgerà domenica 14 dicembre alle 23. La riunione, prevista dopo incontri bilaterali e un Ufficio di Presidenza, rappresenta un nuovo passo nel percorso di approvazione del provvedimento, con un calendario che si estende oltre le previsioni iniziali.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - La Commissione Bilancio del Senato tornerà a riunirsi sulla manovra domenica 14 dicembre alle 23, dopo un Ufficio di Presidenza, e una serie di incontri bilaterali che dovrebbero iniziare dalle 15 circa. Per quel momento si attende dunque il deposito delle ultime proposte di modifica da parte dell'esecutivo governo, che saranno presentate come riformulazioni di emendamenti parlamentari, e dovrebbero riguardare enti locali, iperammortamento e sismabonus. La scansione delle tempistiche prevede che entro le 18 di oggi i senatori possano proporre subemendamenti ai dieci emendamenti depositati ieri dal governo. Iltempo.it