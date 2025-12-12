Manovra | Boccia ' Italia ferma e svenduta si colpisce chi paga'

La manovra economica italiana è al centro di forti tensioni politiche, con il governo che ha deciso di riscriverla al di fuori del Parlamento dopo un mese di negoziati difficili. Questa scelta mira a mantenere stabile la maggioranza, ma solleva preoccupazioni sul rispetto delle procedure democratiche e sull'impatto delle decisioni prese senza un più ampio coinvolgimento parlamentare.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Dopo un mese di umiliazione della Commissione Bilancio, il governo riscrive la manovra fuori dal Parlamento per tenere insieme una maggioranza divisa. È una forzatura grave: le Camere vengono esautorate, mentre famiglie e lavoratori pagano il prezzo delle liti nella destra". Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, intervenendo a Bari, presso la sede del PD Puglia, ad una conferenza stampa sulla legge di Bilancio 2026 del governo Meloni. "Siamo alla quarta manovra su cinque del governo Meloni e il bilancio è fallimentare: Pil fermo allo 0,6%, produzione industriale negativa da tre anni, cassa integrazione alle stelle, passa da 400 milioni di ore del 2023 a quasi 600 del 2025.

