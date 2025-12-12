Manovra assegno di inclusione dimezzato il primo mese dopo il rinnovo E sale l’aliquota Rc auto

La discussione sulla manovra si avvicina al momento cruciale, con il voto sugli emendamenti in commissione Bilancio al Senato previsto solo tra qualche giorno. Tra le novità principali, l'assegno di inclusione sarà dimezzato nel primo mese dopo il rinnovo, mentre aumenta l’aliquota Rc auto. La fase finale della manovra potrebbe arrivare tra Natale e Capodanno.

La partita sulla manovra entra nella fase decisiva. Il voto sugli emendamenti in commissione Bilancio al Senato dovrebbe iniziare in ritarado solo lunedì, con il via libera definitivo destinato a slittare tra Natale e Capodanno. Nelle ultime ore il governo ha depositato un nuovo pacchetto di riformulazioni che ritocca misure sociali, fisco, assicurazioni e pubblico impiego, con interventi mirati per contenere la spesa, trovare risorse aggiuntive o ammorbidire alcune strette introdotte nel testo originario. Sul fronte del welfare viene rivisto il meccanismo di rinnovo dell’ assegno di inclusione. Ilfattoquotidiano.it

Manovra 2026, le ultime modifiche: sale la soglia Isee sulla prima casa, assegno di inclusione più magro - Sull'assegno di inclusione il primo mese di rinnovo della misura avrà un importo dimezzato. corriere.it

Assegno di inclusione: l'importo del primo mese di rinnovo potrebbe essere dimezzato - Nei prossimi mesi ci potrebbe essere una novità che riguarda l'assegno di inclusione (Adi) destinato ai nuclei familiari. today.it

L'assegno sociale, che ha sostituito la pensione sociale, nel 2026 permette di ottenere 546 euro al mese per 13 mensilità cui si dovrebbero aggiungere 20 euro al mese previsti dalla manovra di bilancio per il prossimo anno.