Manovra 2026 altro pacco dal Governo | tassa di 2€ su tutte le spedizioni sotto una certa cifra anche quelle nazionali

La Manovra 2026 prevede una nuova tassa di 2 euro su tutte le spedizioni, comprese quelle nazionali, con valore inferiore ai 150 euro. La misura potrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, suscitando reazioni e preoccupazioni tra consumatori e operatori del settore.

Una nuova tassa di 2 euro su ogni pacco spedito con valore inferiore ai 150 euro potrebbe entrare in vigore dal primo gennaio 2026. La misura è contenuta in un emendamento governativo alla legge di bilancio attualmente in discussione al Senato, e rappresenta una delle modifiche dell’ultima ora introdotte dal governo per compensare altre voci di spesa. A differenza di quanto inizialmente ipotizzato, questa tassa colpirà tutte le spedizioni, non solo quelle provenienti da paesi extra europei. Questo significa che il contributo di 2 euro si applicherà sia ai pacchi che arrivano dalla Cina tramite piattaforme come Shein o Temu, sia a quelli che partono e arrivano all’interno dell’Italia, inclusi gli acquisti su Amazon, eBay e tutti i negozi online nazionali. 🔗 Leggi su Cultweb.it