Manifestazioni ed eventi politici a scuola il Ministero richiama i dirigenti | perché il pluralismo degli ospiti diventa una direttiva vincolante NOTA

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha emanato la nota n. 6545, sottolineando l’obbligo per i dirigenti scolastici di garantire il rispetto del pluralismo degli ospiti durante manifestazioni ed eventi politici a scuola. La direttiva mira a promuovere un ambiente educativo inclusivo e rappresentativo di diverse sensibilità politiche, rafforzando il ruolo della scuola come spazio di confronto e pluralismo.

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha diffuso la nota n. 6545, a firma del Capo Dipartimento Carmela Palumbo, indirizzata ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e ai coordinatori didattici delle scuole paritarie. L'articolo . Orizzontescuola.it Manifestazione dei bambini “per la pace, non ‘balilla’. La politica fuori dalla scuola” Manifestazione dei bambini “per la pace, non ‘balilla’. La politica fuori dalla scuola” - Bambini che smuovono gli animi, ma infiammano la politica. ilrestodelcarlino.it Quanti ce ne vorrebbero di politici così per sentirsi orgogliosi di vivere in uno Stato. Purtroppo abbiamo come governanti dei saltiin...palchi che offrono spettacoli ridicoli se non fossero invece INDEGNI, manifestazioni pubbliche capaci di far vergognare le pers - facebook.com facebook A Torino hanno censurato per la seconda volta un evento per motivi politici. Una vergogna. E quale sarebbe questo pericolosissimo evento? Un incontro sulla "Democrazia in tempo di guerra" con ospiti come gli storici Barbero e d’Orsi, il fisico Rovelli e il filoso x.com

#perlaDEMOCRAZIA manifestazioni in tutta Italia

Video #perlaDEMOCRAZIA manifestazioni in tutta Italia Video #perlaDEMOCRAZIA manifestazioni in tutta Italia