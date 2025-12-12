Manifestazioni ed eventi politici a scuola il Ministero richiama i dirigenti | perché il pluralismo degli ospiti diventa una direttiva vincolante NOTA

12 dic 2025

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha emanato la nota n. 6545, sottolineando l’obbligo per i dirigenti scolastici di garantire il rispetto del pluralismo degli ospiti durante manifestazioni ed eventi politici a scuola. La direttiva mira a promuovere un ambiente educativo inclusivo e rappresentativo di diverse sensibilità politiche, rafforzando il ruolo della scuola come spazio di confronto e pluralismo.

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha diffuso la nota n. 6545, a firma del Capo Dipartimento Carmela Palumbo, indirizzata ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e ai coordinatori didattici delle scuole paritarie. L'articolo . Orizzontescuola.it

