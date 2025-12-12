Manfredonia nella cucina di MasterChef con Giuliana | il suo polpo su fave e cicorie conquista i giudici

Manfredonia si fa strada a MasterChef con Giuliana Capursi, che conquista i giudici con il suo polpo su fave e cicorie. Nella seconda puntata, la chef manfredoniana riceve tre sì e si guadagna un posto nelle Masterclass, portando i sapori della sua terra sul grande palco del talent culinario.

