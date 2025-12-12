Manfredonia nella cucina di MasterChef con Giuliana | il suo polpo su fave e cicorie conquista i giudici

Foggiatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manfredonia si fa strada a MasterChef con Giuliana Capursi, che conquista i giudici con il suo polpo su fave e cicorie. Nella seconda puntata, la chef manfredoniana riceve tre sì e si guadagna un posto nelle Masterclass, portando i sapori della sua terra sul grande palco del talent culinario.

Fuochi d’artificio e i sapori della sua terra: la manfredoniana Giuliana Capursi strappa tre sì ai giudici nella seconda puntata di MasterChef e dai live cooking ‘vola’ direttamente alla Masterclass.Accompagnata dalla sorella Valentina, figlia di un pescatore e ultima di 13 figli, è diventata già. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

