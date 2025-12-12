Mandato errato contributi sospesi si finge ragioniere ministeriale e parla di fondi bloccati | maestra smaschera il tentativo di truffa in una scuola dell’infanzia

Un insegnante di una scuola dell'infanzia a Treviso ha smascherato un tentativo di truffa telefonica, fingendosi un ragioniere ministeriale e parlando di fondi bloccati e contributi sospesi. L'episodio evidenzia l'importanza della vigilanza e della prontezza degli operatori scolastici nel contrastare frodi che mettono a rischio le risorse educative.

Un insegnante di una scuola dell'infanzia a Treviso ha riconosciuto e bloccato un tentativo di truffa telefonica ai danni dell'istituto. L'episodio si è verificato intorno alle 10.20, quando un uomo, qualificatosi come "responsabile ragioniere", ha contattato la scuola sostenendo di aver commesso un errore nella compilazione di un mandato di liquidazione destinato all'ente.