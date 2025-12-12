Manchester United Amorim continua con l’emergenza | questi due giocatori non saranno a disposizione per il prossimo match di campionato

Manchester United si prepara ad affrontare il prossimo match di campionato in un momento difficile a causa delle numerose assenze per infortunio. Amorim deve fare i conti con l’assenza di due pilastri della squadra, Maguire e de Ligt, che resteranno fuori ancora per questa sfida. La situazione mette alla prova le scelte del tecnico e la rosa a disposizione.

L'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, ha incontrato la stampa oggi pomeriggio a Carrington per presentare la sfida di lunedì sera all'Old Trafford contro il Bournemouth.

