Manca l' energia elettrica | chiusa la scuola di Ceciliano
A causa di un'interruzione programmata dell'energia elettrica, la scuola di Ceciliano rimarrà chiusa lunedì 15 dicembre dalle 8:30 alle 16:00. La mancanza di corrente rende impossibile lo svolgimento delle attività scolastiche, con ripercussioni sulla normale attività didattica nella località.
Ruba l’energia dalla scuola chiusa per lavori per ricaricare l’auto elettrica: preso al Rione Salicelle di Afragola - Sorpreso a rubare l’energia dalla scuola chiusa per lavori al Rione Salicelle di Afragola per ricaricare la sua auto elettrica: uomo denunciato dalla Polizia locale. fanpage.it
Giugliano, sul litorale un incubo senza fine: manca anche l'energia elettrica - Non bastava la carenza idrica, a rendere ancor più critiche queste giornate estive in fascia costiera a Giugliano, è anche l'assenza di energia elettrica. ilmattino.it
