Maltrattava la madre va in cella Era già stato allontanato da casa

Un uomo, già allontanato dalla casa della madre, è finito in cella per averla maltrattata. Solo una settimana dopo il suo arresto precedente, è stato rintracciato vicino a un bar a Gambolò, nonostante il divieto di avvicinamento. La vicenda evidenzia ancora una volta le criticità legate alla tutela delle vittime e alla gestione dei soggetti violenti.

Solo una settimana fa era stato arrestato dai carabinieri di Gambolò che lo avevano individuato nelle vicinanze di un bar e nonostante su di lui gravasse il divieto di avvicinamento alla casa della madre che dista solo poche decine di metri. Comparso per il processo per direttissima N.T., 27 anni, attualmente senza fissa dimora, era stato rimesso in libertà senza misure restrittive e il procedimento a suo carico era stato rinviato al prossimo aprile. Martedì però i militari della stazione lomellina hanno dato esecuzione ad un provvedimento di aggravamento della misura cautelare e gli hanno notificato l'ordine di carcerazione per effetto del quale è stato condotto nel carcere pavese di Torre del Gallo.

Maltrattava figli, condannato a 4 anni

