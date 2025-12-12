Malore in piazza Venerio uomo sviene e batte la testa

Stamattina in piazza Venerio si sono vissuti momenti di tensione durante il corteo organizzato dalla Cgil per lo sciopero nazionale. Un uomo di circa 80 anni è svenuto, cadendo e battendo la testa, suscitando preoccupazione tra i presenti. L'incidente si è verificato intorno alle 11.20, mentre si concludevano le manifestazioni.

Malore alla guida per un 73enne che si schianta in piazza Mazzini a San Giorgio. L'uomo è deceduto

Milano, indignazione in piazza Vesuvio. Rimossi i girasole che una mamma lascia da anni in memoria del figlio Alessandro morto a 15 anni per un malore sul campetto di basket Al suo posto, un biglietto con parole offensive.

Malore al volante, 73enne si schianta contro un muro: è gravissimo - L'uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio dopo l'incidente in piazza Mazzini a San Giorgio su Legnano.

Cassino, accusa malore e muore in piazza: disposta l'autopsia - Un uomo, venditore ambulante straniero, si è improvvisamente accasciato a terra in piazza Diamare, colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato ...