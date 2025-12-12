Malintenzionato molesta la responsabile di un negozio | I clienti sono fuggiti invece di aiutarmi

Un malintenzionato entra in un negozio e molestia la responsabile, sottraendo oggetti e causando disagio. Sorprendentemente, i clienti presenti non intervengono né chiamano aiuto, scegliendo di allontanarsi invece di prestare supporto. L'episodio evidenzia una situazione di insicurezza e indifferenza che ha suscitato sconcerto nella comunità.

Un malintenzionato entra nel suo negozio e inizia a importunarla, mettendo oggetti in tasca e lanciandone altri, ma i clienti presenti, invece, di aiutarla o lanciare l'allarme, si allontanano. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 11 dicembre in un negozio di corso Umberto I. Ilpescara.it Malintenzionato molesta la responsabile di un negozio: "I clienti sono fuggiti invece di aiutarmi" - Un ragazzo in stato di alterazione lancia gli oggetti per aria e sputa alla responsabile: "Non facciamo altro che leggere lame ... ilpescara.it ????"Dal regista atti volti a molestare e minacciare le allieve” e sulla Fondazione teatrale: "Avrebbe omesso di vigilare e dunque di apprestare le misure necessarie al fine di scongiurare la realizzazione da parte di un soggetto in posizione apicale" - facebook.com facebook

