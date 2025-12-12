Malinovskyi Inter futuro in bilico | Genoa addio a zero e derby di mercato all’orizzonte

Ryad Malinovskyi, centrocampista dell'Inter, si trova in una situazione incerta con il contratto in scadenza e prestazioni che attirano l'attenzione di Juventus e altri club. La sua futura permanenza nerazzurra è in bilico, mentre il mercato si avvicina a un possibile derby tra le società interessate.

Inter News 24 Malinovskyi Inter, tra prestazioni decisive in campionato e contratto in scadenza: Juventus e nerazzurri monitorano il centrocampista ucraino. Il finale di stagione potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro di Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino classe 1993 attualmente in forza al Genoa. Autore di due reti nelle ultime quattro partite di campionato, il giocatore sta vivendo un momento di ritrovata centralità nel progetto rossoblù, ma il suo destino sembra sempre più lontano dalla Liguria. Il contratto che lega Malinovskyi al club ligure scadrà il prossimo 30 giugno e, allo stato attuale, l'ipotesi più concreta è quella di un addio a parametro zero al termine della stagione.

