Maiorca-Elche sabato 13 dicembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Los Bermellones inseguono tre punti importanti
Sabato 13 dicembre 2025 alle 16:15 si affrontano Maiorca ed Elche in una gara di Liga con obiettivi diversi: i padroni di casa cercano punti salvezza, mentre gli ospiti, sorprendenti finora, occupano una posizione più tranquilla in classifica. Analizziamo formazioni, quote e pronostici di questa sfida cruciale.
Nel pomeriggio di sabato, il programma della giornata di Liga propone uno scontro salvezza tra Maiorca ed Elche: in realtà, al momento, gli ospiti sembrano abbastanza lontani da certi discorsi, complice il loro splendido inizio di stagione, che li situa al nono posto con 19 punti. Los Bermellones invece sono quartultimi con 14 e hanno
Pronostico Maiorca vs Elche – 13 Dicembre 2025 - All’Estadi Mallorca Son Moix, il 13 Dicembre 2025 alle 16:15, il Maiorca ospita l’Elche in un confronto che può pesare sulla zona centrale della La Liga. news-sports.it scrive
