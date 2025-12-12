Maiolati Spontini mezza Vallesina senza guardia medica | ecco il summit

Il Comune di Maiolati Spontini evidenzia la mancanza di una guardia medica nella zona della mezza Vallesina, invitando le autorità competenti a trovare una soluzione. La carenza di servizi sanitari rappresenta una criticità per i cittadini, che chiedono interventi tempestivi per garantire assistenza medica adeguata sul territorio.

Maiolati Spontini (Ancona), 12 dicembre 2025 – Mezza Vallesina ancora senza guardia medica, il Comune di Maiolati Spontini chiama in causa tutti gli attori. L’Amministrazione comunale ha organizzato, per giovedì prossimo (ore 17,30) nella biblioteca La Fornace di Moie, un convegno dal titolo “La nostra sanità territoriale. Problemi e prospettive. La continuità assistenziale e i servizi sanitari nella Media Vallesina”. All’incontro parteciperanno tutti i rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e sanitarie toccate da questo tema: l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, il collega con le deleghe agli Enti locali e Servizi pubblici Tiziano Consoli, la direttrice dell’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche Flavia Carle, il direttore generale Giovanni Stroppa, il direttore socio-sanitario Massimo Mazzieri dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona e il responsabile dei medici dell’Aft (Aggregazione funzionale territoriale) Media Vallesina Francesco Freddo. Ilrestodelcarlino.it

