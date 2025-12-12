Maignan Inter torna la suggestione che accende il mercato | chi è il preferito per la porta?

L'interesse per il ruolo di portiere dell'Inter si riaccende con l'ipotesi di un nuovo arrivo dopo la partenza di Sommer. Diversi nomi sono sul tavolo, alimentando le speculazioni sul possibile sostituto di mercato. Questa situazione crea una vera e propria suggestione, rendendo il futuro tra i pali dei nerazzurri ancora più incerto e intrigante.

Inter News 24 I nomi per il post Sommer. L’Inter programma la rivoluzione tra i pali in vista della prossima stagione. Con l’addio ormai certo di Yann Sommer, l’esperto portiere svizzero il cui contratto scadrà a giugno, la dirigenza di Viale della Liberazione è alla ricerca di un sostituto all’altezza. Il nome più caldo sul taccuino resta quello di Guglielmo Vicario, attuale estremo difensore del Tottenham, desideroso di tornare in Italia. Tuttavia, il Corriere della Sera rilancia una suggestione di mercato clamorosa che avrebbe del “tradimento” sportivo: Mike Maignan. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Maignan Inter, torna la suggestione che accende il mercato: chi è il preferito per la porta?

Inter, caccia al post Sommer: “Suggestione Maignan e non solo. Due i nomi in lista” - Lo svizzero, in scadenza di contratto, chiuderà la sua avventura a Milano ... Riporta msn.com

Maignan, vendetta Inter (e addio Sommer) dopo il derby? Perché l'indiscrezione che fa tremare i tifosi del Milan può diventare un incubo reale, ma... - Milan da autentico Re per Maignan: Magic Mike ha cancellato i sogni di far gol prima a Thuram (paratona), poi a Lautaro (prodigiosa deviazione sul palo) e infine a Calhanoglu (rigore pa ... Riporta affaritaliani.it

