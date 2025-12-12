Mahmoud Abbas Abu Mazen ad Atreju | Italia riconosca la Palestina 2 popoli e 2 Stati unica via Meloni | Sua presenza qui centrale
Mahmoud Abbas, noto come Abu Mazen, è intervenuto ad Atreju, chiedendo all'Italia di riconoscere la Palestina come Stato. Durante l'evento, ha ribadito la disponibilità a nuove elezioni e ha sottolineato l'importanza di armare solo le istituzioni legittime, mentre la premier Meloni ha evidenziato il ruolo centrale della sua presenza.
