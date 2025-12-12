Mahmoud Abbas Abu Mazen ad Atreju | Italia riconosca la Palestina 2 popoli e 2 Stati unica via Meloni | Sua presenza qui centrale

Mahmoud Abbas, noto come Abu Mazen, è intervenuto ad Atreju, chiedendo all'Italia di riconoscere la Palestina come Stato. Durante l'evento, ha ribadito la disponibilità a nuove elezioni e ha sottolineato l'importanza di armare solo le istituzioni legittime, mentre la premier Meloni ha evidenziato il ruolo centrale della sua presenza.

Abu Mazen ad Atreju rinnova all'Italia l'invito a "riconoscere lo Stato palestinese". E poi: "In Palestina armi solo alle istituzioni legittime', 'noi pronti a elezioni, sia parlamentari che presidenziali" Mahmoud Abbas (Abu Mazen) è ad Atreju. Il presidente della Palestina oggi a Roma ha inc. Ilgiornaleditalia.it Meloni incontra Abu Mazen a Palazzo Chigi. Poi lui va ad Atreju: «Auspico che l’Italia riconosca lo Stato della Palestina». Il punto sulla fase due del piano di pace di Trump - Il leader palestinese ha ringraziato il nostro paese per «l’assistenza umanitaria fornita al nostro po ... open.online Abu Mazen: ringrazio l’Italia per il sostegno al nostro popolo - (askanews) – “Ringrazio l’Italia che ha sempre supportato i nostri sforzi per la costruzione delle nostre istituzioni, per gli aiuti umanitari offerti al nostro popolo, le cure mediche a ... askanews.it SM il Re Filippo VI di Spagna riceve il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas al Palazzo della Zarzuela. Il leader palestinese è in visita di lavoro in Spagna per cercare di dare voce alla causa del popolo palestinese che sta vivendo il x.com Il Presidente riceve L'invito a partecipare alla Messa di Natale. Ramallah, 24-11-2025, WAFA – Il Presidente dello Stato di Palestina, Mahmoud Abbas, ha ricevuto oggi, lunedì, un invito a partecipare alla Messa di Natale secondo il calendario occidentale, da - facebook.com facebook © Ilgiornaleditalia.it - Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ad Atreju: "Italia riconosca la Palestina, 2 popoli e 2 Stati unica via", Meloni: "Sua presenza qui centrale"

Mahmoud Abbas (Abu Mazen) denies Palestinians' right to return home, 22.8.13

Video Mahmoud Abbas (Abu Mazen) denies Palestinians' right to return home, 22.8.13 Video Mahmoud Abbas (Abu Mazen) denies Palestinians' right to return home, 22.8.13