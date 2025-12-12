Maglione natalizio 13 modelli eleganti e non per il 2025
Scopri 13 modelli di maglioni natalizi per il 2025, tra eleganti e divertenti. Dai classici bianchi, rossi e blu a design ricchi di immagini e frasi iconiche, questi capi sono diventati protagonisti delle festività, indossabili con piacere sia prima che dopo l'Avvento. Un'ampia scelta per celebrare il Natale con stile e allegria.
Sono bianchi, rossi e blu, ma anche ricchi di immagini divertenti e frasi iconiche: oggi i maglioni di Natale non sono più trash e si indossano con piacere sia prima che dopo l'Avvento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
13 Stunning Christmas Sweaters to Knit This Year!
L’iniziativa, promossa da Save the Children, invita a indossare un maglione natalizio per raccogliere fondi a favore dei bambini. - facebook.com Vai su Facebook
In arrivo il nuovo maglione natalizio ufficiale Calcio Padova e le esclusive palline di Natale in vetro padovacalcio.it/nuovo-maglione… Vai su X
Il maglione jacquard, tra pattern grafici e anima rétro, è la risposta festive chic ai look invernali - Il capo rétro che conquista passerelle e street style: il maglione jacquard diventa l'alleato cool dell'inverno ... Come scrive vogue.it
Iniziamo la caterba di maglioni natalizi: 4 modelli per le feste che ti faranno innamorare - Quattro maglioni di Natale che raccontano mood distinti e offrono spunti per vivere le feste con stile giocoso, elegante o pop. Lo riporta sfilate.it