Domenica 14 dicembre, il Caruggio di Mezzanego si trasforma in un incantevole scenario natalizio con il Magico Natale. L’evento, che inizia alle ore 10, offre mercatini, prodotti tipici e musica dal vivo, creando un’atmosfera speciale per celebrare le festività in compagnia.

Domenica 14 dicembre arriva il Magico Natale nel Caruggio di Mezzanego. Appuntamento dalle ore 10 con mercatini natalizi, prodotti tipici e musica dal vivo.Alle ore 11 è in programma la visita guidata al centro storico, alle 14 passeggiata nel noccioleto e visita guidata all’antico opificio delle. Genovatoday.it

Magico Natale nel Caruggio di Mezzanego con mercatini e casetta di Babbo Natale - Appuntamento dalle ore 10 con mercatini natalizi, prodotti tipici e musica dal vivo. genovatoday.it

Il magico Natale nel caruggio di Mezzanego: mercatini, street food, musica e tour guidati - Si svolgono mercatini natalizi, una visita guidata dell'antico Caruggio, una passeggiata sugli antichi ... mentelocale.it

Dai concerti ai mercatini fino all’inaugurazione del Presepe: il weekend di Lucca Magico Natale - facebook.com facebook

Magico Natale District alla Coffee House di Palazzo Colonna ift.tt/aP10EwV x.com