Magia dei presepi musica e natura

Con l’arrivo del Natale, le celebrazioni si moltiplicano tra musica, tradizioni e natura. Tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, questo fine settimana offre non solo eventi musicali, ma anche passeggiate all'aperto per riscoprire il fascino delle decorazioni natalizie e delle atmosfere festive. Un’occasione per vivere il periodo in modo coinvolgente e vario.

Il Natale si avvicina e gli appuntamenti di festa si moltiplicano, così come gli eventi musicali. Ma tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, questo fine settimana ci sarà spazio anche per una bella camminata ‘rinfrescante’ e non solo. Alberi di Natale, ma anche. presepi. A Modena, all’Ex Albergo Diurno di piazza Mazzini, torna la mostra ‘ Presepi d’Autore – Sguardo d’artista sui presepi delle eccellenze modenesi’ con otto gruppi scultorei della collezione della Camera di Commercio, secondo i canoni del presepe napoletano del Settecento (sabato e domenica dalle 9.30 alle 19). A Spezzano di Fiorano Modenese, domenica, il Museo del Presepe Etnico offre un vero e proprio giro del mondo attraverso 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Magia dei presepi musica e natura

La magia del tramonto e del Presepe di Manarola, in time lapse

Video La magia del tramonto e del Presepe di Manarola, in time lapse Video La magia del tramonto e del Presepe di Manarola, in time lapse

Cerca Video Caricamento del Video...

La Magia del Natale a Castellammare del Golfo Le vie del centro animate da luci, musica e iniziative per le famiglie previste nel programma: animazioni per bambini, presepi viventi, concerti, la casa e la slitta di Babbo Natale, spettacoli, laboratori, - facebook.com Vai su Facebook

Torino si accende per Natale: luci, presepi e magia tra centro e quartieri lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

La magia dei presepi. Migliana si accende grazie alla comunità - Fino al 6 gennaio visite laboratori, castagnaccio e altre sorprese. Si legge su msn.com

Torna la magia del presepe vivente. Musica, antichi mestieri e corteo - La magia di una tradizione che si ripete, in un’atmosfera incantata resa possibile dalla location straordinaria, sulle colline di Capannori. Come scrive lanazione.it