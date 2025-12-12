Mafiasequestro 40mln in Italia-Romania

Un'operazione antimafia ha portato al sequestro di 40 milioni di euro in beni tra Italia e Romania. Le indagini hanno coinvolto figure vicine alla famiglia Santapaola Ercolano e al clan Cappello Bonaccorsi, evidenziando un'ampia attività illecita e il coinvolgimento di reti transnazionali nel patrimonio illecito.

10.00 Sequestrati 40 milioni di euro in beni a una persona contigua, su base indiziaria, alla famiglia Santapaola Ercolano e al clan Cappello Bonaccorsi. Il provvedimento eseguito in Italia e in Romania (Catania,Siracusa, Gorizia, Bucarest e Pitesti). La persona colpita è Fabio Lanzafame, 53enne, già collaboratore di giustizia,condannato a 7 anni di carcere per esercizio abusivo di attività di scommesse online, truffa aggravata ai danni dello Stato, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio. E poi avrebbe agevolato la mafia.

Maxisequestro di beni in Abruzzo

