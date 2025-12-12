Madre Nostra al Teatro dell' Ortica anteprima della nuova stagione
Venerdì 12 dicembre alle ore 20:30, il Teatro dell'Ortica di Molassana ospita l'anteprima dello spettacolo “Madre Nostra”. L'evento apre ufficialmente la nuova stagione teatrale, offrendo al pubblico un'esperienza coinvolgente e significativa. L'appuntamento si svolge in via Allende 48, segnando un momento importante per la scena culturale locale.
Va in scena venerdì 12 dicembre, alle ore 20:30 presso il Teatro dell'Ortica (via Allende 48, Molassana), lo spettacolo "Madre Nostra". L'evento, frutto della consolidata e vitale collaborazione tra il Centro per non subire violenza e il Teatro dell'Ortica, sarà anche l'occasione per presentare.
