Macron chiede a Bruxelles perché fondi europei finanziano i terroristi di Gaza

Ilfoglio.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sui finanziamenti europei destinati a Gaza ha riacceso le tensioni tra Francia e Bruxelles. Macron ha sollevato dubbi riguardo alla destinazione di alcuni fondi comunitari, chiedendo chiarimenti sulla possibilità che vengano utilizzati per scopi terroristici. La questione evidenzia le sfide della gestione degli aiuti internazionali e la necessità di un controllo più rigoroso.

