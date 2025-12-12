Mac Allister torna su Inter Liverpool | le sue parole fanno discutere! Ecco cosa ha detto

Le dichiarazioni di Mac Allister su Inter Liverpool hanno suscitato discussioni tra tifosi e analisti. Il centrocampista ha commentato il rigore concesso nel finale, alimentando polemiche e riflessioni sulla partita. Le sue parole, provenienti dal fronte dei vincitori, hanno aggiunto un nuovo elemento di controversia e rammarico per l'Inter.

Dal fronte dei vincitori arriva una dichiarazione che accresce il rammarico in casa Inter. Alexis Mac Allister, campione del mondo con l'Argentina e oggi colonna del centrocampo del Liverpool, ha mostrato grande onestà intellettuale analizzando l'episodio chiave.

“Il calcio non una scienza. Così muore” La decisione di annullare la rete di Mac Allister in Union SG-Marsiglia di Champions ha scatenato di nuovo il dibattito sull’utilizzo del fuorigioco semi-automatico. L’argentino è stato pizzicato in posizione irregolare per u - facebook.com Vai su Facebook

Liverpool, Mac Allister: "Il rigore contro l'Inter per me non c'era. In Premier League non lo avrebbero dato" - Il centrocampista del Liverpool torna sul discusso rigore concesso ai Reds che ha deciso la partita di Champions League contro l'Inter. Scrive msn.com

