M-Sport Ford straordinaria all’Acropolis Rally
M-Sport Ford si distingue all’Acropolis Rally, dimostrando tutta la propria competitività sulle impegnative strade greche. Con otto vittorie nel corso degli anni, la squadra britannica ha consolidato la propria reputazione in questa storica gara, contribuendo a un ricco palmarès per la Ford dall’inizio del rally nel 1951.
Nel corso degli anni, la squadra britannica ha ottenuto otto vittorie (1997, 2000-2003, 2006-2007 e 2009) sulle strade accidentate e rocciose della Grecia, contribuendo a un totale di 13 vittorie per la Ford dall'inizio del rally nel 1951. A sottolineare la bravura di Ford e M-Sport all'Acropoli, Lancia è il secondo miglior costruttore.
