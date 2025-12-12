M-Sport Ford straordinaria all’Acropolis Rally

M-Sport Ford si distingue all’Acropolis Rally, dimostrando tutta la propria competitività sulle impegnative strade greche. Con otto vittorie nel corso degli anni, la squadra britannica ha consolidato la propria reputazione in questa storica gara, contribuendo a un ricco palmarès per la Ford dall’inizio del rally nel 1951.

