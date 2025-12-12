L’universo femminile delle Olimpiadi invernali del 1956 | atlete giornaliste e tedofore che hanno lasciato il segno nel mondo dello sport

Nel 1956, a Cortina d’Ampezzo, si sono svolti i VII Giochi Olimpici Invernali, segnando un’epoca di innovazione e progresso. Per la prima volta in Italia, le Olimpiadi sono state trasmesse in televisione e hanno visto protagoniste donne come Giuliana Minuzzo, che hanno lasciato un’impronta duratura nel mondo dello sport e dell’universo femminile.

Cortina d'Ampezzo, 1956. Una piccola cittadina delle Dolomiti, in un'Italia ancora contadina più che cittadina, si prepara ad ospitare la settima edizione dei Giochi Olimpici invernali: i primi organizzati in una città italiana, i primi trasmessi in televisione, i primi in cui a pronunciare il giuramento olimpico davanti alle telecamere del mondo è una donna: la sciatrice vicentina Giuliana Minuzzo. «Cortina portava già con sé una ventata di novità, che avrebbero cambiato per sempre i Giochi Olimpici invernali. e le donne erano lì, in quell'interstizio di luce che illuminava il futuro dello sport.