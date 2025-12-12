L' Unione europea congela a tempo indeterminato 200 miliardi di beni russi | lo scetticismo dell' Italia

L'Unione europea ha deciso di rendere permanente il congelamento di oltre 200 miliardi di euro di beni russi, adottando una misura a tempo indeterminato con una maggioranza di 25 voti favorevoli e due contrari. La decisione segnala un passo deciso nelle sanzioni contro Mosca, ma ha incontrato lo scetticismo di alcuni paesi, tra cui l'Italia.

Con 25 voti a favore e due contrari, i Paesi dell'Unione europea hanno adottato la decisione formale di rendere permanente il blocco dei beni russi, gli asset "congelati" da oltre 200 miliardi di euro. Ma la strada per il loro utilizzo nella ricostruzione dell'Ucraina è ancora lunga. Il Coreper - Today.it Un passo avanti sull'uso dei beni russi nell'Unione Europea - Il Consiglio Europeo ha deciso con un voto straordinario di congelarli a tempo indeterminato, anziché tornare sulla questione ogni sei mesi ... ilpost.it L'Ue blinda gli asset russi congelati, Mosca prepara ritorsione legale: la nuova fase delle tensioni - L'UE ha concordato di bloccare 210 miliardi di euro di asset russi a tempo indeterminato per sostenere l'Ucraina. tag24.it

La Ue congela a tempo indeterminato i beni russi

