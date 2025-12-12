L'articolo analizza le recenti decisioni dell'Unione europea riguardo alla gestione degli asset sovrani russi congelati, evidenziando come tali misure possano rappresentare una deriva verso un capitalismo di Stato. Si approfondiscono le implicazioni di queste scelte, sollevando dubbi sulla loro compatibilità con i principi di libero mercato e sui rischi di un'evoluzione autoritaria nelle politiche comunitarie.

Confiscare i beni congelati alla Russia è una deriva da «capitalismo di Stato» anti libero mercato. Le intenzioni della Commissione europea riguardo all’utilizzo degli asset sovrani russi attualmente trattenuti dall’Unione europea, in Belgio, sono alquanto pericolose e altamente rischiose. Proprio ieri, la presidenza danese ha informato che il Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue, ha approvato l’avvio di una procedura scritta per la decisione formale del Consiglio entrooggi alle 17. La mossa prevede il rinnovo a tempo indeterminato delle sanzioni che immobilizzano gli asset russi in Europa usando l’articolo 122 del Trattato che consente di procedere a maggioranza qualificata. 🔗 Leggi su Laverita.info