Luminarie in via d’Azeglio Disegni e parole di pace

Ogni anno, via d’Azeglio a Bologna si illumina con luminarie e decorazioni che portano un messaggio di pace. Promosse dal Consorzio dei Commercianti, queste installazioni rappresentano una tradizione amata dai residenti e visitatori, contribuendo a creare un’atmosfera festiva e di convivialità lungo una delle vie più suggestive della città.

Ormai è una tradizione che tutti i bolognesi si aspettano. Anche quest’’anno il Consorzio dei Commercianti di via D’Azeglio Pedonale ha promosso la realizzazione e l’installazione delle luminarie in una delle vie più iconiche di Bologna. L’edizione 2025 propone un percorso artistico e sociale che mette al centro l’immaginazione dei bambini come strumento di pace e cambiamento. Il tema nasce dall’idea che i più piccoli siano in grado di immaginare – e quindi disegnare – un mondo migliore. Le luminarie accoglieranno i versi della celebre canzone Imagine di John Lennon, alternati a disegni originali realizzati da bambini, tra cui opere create da piccoli pazienti provenienti da zone di conflitto e curati al Policlinico Sant’Orsola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luminarie in via d’Azeglio. Disegni e parole di pace

Gran Bar, Via D'Azeglio - Bologna. John Lennon · Imagine (Remastered 2010). Le meravigliose luminarie ispirate a Imagine di John Lennon si sono accese ieri sera! E il caso - o forse no- ha voluto che proprio sopra la nostra insegna ci sia la mitica frasa ABO - facebook.com Vai su Facebook

