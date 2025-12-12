L’ultima volta di John Cena da vent’anni il nuovo volto del wrestling
Sabato 13 dicembre segnerà l'ultima apparizione di John Cena, simbolo indiscusso del wrestling negli ultimi vent'anni. Conosciuto per la sua presenza carismatica e le numerose vittorie, Cena si appresta a concludere una carriera straordinaria, lasciando un segno indelebile nello sport e nell'intrattenimento.
The last time is now. Sabato 13 dicembre, per la precisione: quando John Cena, il volto più iconico del wrestling professi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it
L'ultima volta di John Cena, da vent'anni il nuovo volto del wrestling - Sabato 13 dicembre, per la precisione: quando John Cena, il volto più iconico del wrestling professionistico contemporaneo, disputerà l’ultimo incontro della sua carriera. ilfoglio.it[???????? ??????????] ?????????? ???? ?????????? Per l’ultima volta in questo radioso 2025 di nuovo a casa nostra, al PalaPanzini. Per proseguire al meglio questa prima parte di stagione, incontrarci un’ultima volta, salutando insieme l’anno che se ne va, magari fest - facebook.com FacebookL'ultima volta che LeBron James non ha segnato almeno 10 punti in regular season: - non c'era l'iphone - la Marvel non aveva mai fatto un film - l'Italia era campione del mondo di calcio in carica - l'Italia era vice-campione olimpica di basket in carica - non esis X.com
WWE Network: John Cena makes a surprise return at Royal Rumble 2008