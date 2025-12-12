luk3 pubblica in radio e in digitale il nuovo singolo slalom

Luk3 torna con un nuovo singolo dinamico e intenso, fuori in radio e in digitale Slalom. Dopo la partecipazione ad Amici 24 e il suo primo club tour che l’ha visto portare la sua musica in giro per l’Italia, tra canto e ballo, Luk3 torna con un nuovo singolo dinamico e intenso, ricco dell’inconfondibile energia che lo contraddistingue. Disponibile da oggi in radio e in digitale Slalom ( DMBTRIGGGER, distribuzione ADAWARNER ), un brano che racconta di una relazione intensa e turbolenta, che insegna come l’amore sia bello finché dura. e duri finché ci si sceglie, anche tra errori e imperfezioni. Spettacolo.eu

