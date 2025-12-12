Lufthansa Group nuovi ceo per Eurowings e SunExpress
Il Gruppo Lufthansa annuncia cambi ai vertici delle sue compagnie Eurowings e SunExpress. A partire dal primo febbraio 2026, Max Kownatzki, attuale CEO di SunExpress, assumerà la guida di Eurowings, consolidando la strategia di sviluppo e rafforzamento delle compagnie aeree low cost del gruppo.
Cambi ai vertici di Eurowings e SunExpress, compagnie aeree del Gruppo Lufthansa: Max Kownatzki, attualmente ceo di SunExpress, assumerà il ruolo di amministratore delegato dello low cost Eurowings dal primo febbraio 2026. Verrà sostituito alla guida della compagnia aerea turco-tedesca da Marcus Schnabel, oggi responsabile delle operazioni di terra per Lufthansa Airlines a Monaco di Baviera. Kownatzki succede a Jens Bischof, che lascerà il cda alla fine del 2025 dopo oltre cinque anni alla guida del vettore e oltre tre decenni in posizioni dirigenziali all’interno del Lufthansa Group. Marcus Schnabel (LinkedIn). 🔗 Leggi su Lettera43.it
Lufthansa Group: cambiamenti nel Top Management di Eurowings e SunExpress #LufthansaGroup #Eurowings #SunExpress #Lufthansa - facebook.com Vai su Facebook
"IATA GROUP S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Lufthansa, Spohr ceo per altri 5 anni - Il manager, che guida il gruppo dal 2014, resterà in carica per altri cinque anni, fino al 2028. Segnala milanofinanza.it
Lufthansa Group Chief Digital Officer at Skift Forum Europe 2018