lufthansa group nuovi ceo per eurowings e sunexpress

Lettera43.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Lufthansa annuncia cambi ai vertici delle sue compagnie Eurowings e SunExpress. A partire dal primo febbraio 2026, Max Kownatzki, attuale CEO di SunExpress, assumerà la guida di Eurowings, consolidando la strategia di sviluppo e rafforzamento delle compagnie aeree low cost del gruppo.

Cambi ai vertici di Eurowings e SunExpress, compagnie aeree del Gruppo Lufthansa: Max Kownatzki, attualmente ceo di SunExpress, assumerà il ruolo di amministratore delegato dello low cost Eurowings dal primo febbraio 2026. Verrà sostituito alla guida della compagnia aerea turco-tedesca da Marcus Schnabel, oggi responsabile delle operazioni di terra per Lufthansa Airlines a Monaco di Baviera. Kownatzki succede a Jens Bischof, che lascerà il cda alla fine del 2025 dopo oltre cinque anni alla guida del vettore e oltre tre decenni in posizioni dirigenziali all’interno del Lufthansa Group. Marcus Schnabel (LinkedIn). 🔗 Leggi su Lettera43.it

