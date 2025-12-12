L’Ue ci ripensa sulle auto elettriche niente stop ai motori a benzina dal 2035

La Commissione europea sembra rivedere le proprie politiche sul divieto di vendita di auto a benzina e diesel dal 2035. Dopo aver annunciato un passo indietro, si apre uno scenario di possibili modifiche alle normative, suscitando discussioni sul futuro della mobilità sostenibile e sull’industria automobilistica nell’Unione Europea.

La Commissione europea avrebbe deciso di cambiare le regole che prevedono che vietano la vendita di auto con motori a combustione in tutta l’Ue a partire dal 2035. La nuova regola concederà un po’ di flessibilità alle case automobilistiche, che dovranno ridurre le emissioni delle nuove auto vendute del 90%. Salvi quindi i motori a combustione, ma l’elettrificazione dei modelli dovrà continuare. Avranno però più spazio le ibride plug-in, che utilizzano poco carburante, e le elettriche con range extender. Più difficile invece l’utilizzo dei biocarburanti, su cui l’Italia ha puntato molto. L’Ue fa marcia indietro sulle auto elettriche. Quifinanza.it

Auto elettriche, Tesla ci ripensa sul cobalto e fa acquisti per le batterie - Tesla comprerà cobalto da Glencore per i suoi nuovi grandi impianti in Cina e in Germania per la produzione di auto elettriche. gazzetta.it

