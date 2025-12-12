Luciano a MasterChef il concorrente di 92 anni che commuove i giudici

Luciano, concorrente di 92 anni, ha conquistato i giudici di MasterChef con la sua storia e le sue capacità culinarie. La nuova edizione del programma, andata in onda giovedì 11 dicembre, ha già mostrato un protagonista speciale che ha suscitato emozioni e interesse tra il pubblico.

(Adnkronos) – MasterChef ha già trovato il suo vincitore? Si chiama Luciano, ha 92 anni e la sua storia ha commosso i giudici del cooking show, in onda giovedì 11 dicembre con la prima puntata della nuova edizione. Luciano, ha raccontato, di non essere ancora in pensione: “Faccio l’amministratore delegato di una piccola azienda di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Luciano è il concorrente più anziano della storia di #MasterChefIt ? Riuscirà a conquistare i giudici e aggiudicarsi un posto nella MasterClass? #MasterChefIt ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky. - facebook.com Vai su Facebook

A MasterChef un concorrente di 92 anni, il sogno di Luciano: «La prima follia della mia vita». Cannavacciuolo: «Hai già vinto» - A 92 anni Luciano arriva a MasterChef con la serenità di chi ha vissuto molto e con l’entusiasmo di un ragazzo. Da ilmattino.it

A Masterchef, Luciano commuove Cannavacciuolo: “Cucino da quando mia moglie si è ammalata, lei ora non c’è più” - Il concorrente ha 92 anni ed è il più anziano che si sia mai presentato al cooking show: “Mia moglie si chiamava Miriam, era ... Riporta fanpage.it

MasterChef a 92 anni | MasterChef Italia

Video MasterChef a 92 anni | MasterChef Italia Video MasterChef a 92 anni | MasterChef Italia