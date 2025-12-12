Luci d' Artista cambiano le regole per i bus turistici | nel weekend sosta vicina al centro
Luci d'Artista a Salerno introduce nuove regole per i bus turistici durante il weekend, con l'obiettivo di migliorare la gestione del traffico e l'accessibilità alle installazioni artistiche. La recente delibera della giunta modifica temporaneamente le aree di sosta, favorendo una maggiore fruibilità dell'evento e garantendo un flusso più ordinato nel centro città.
Novità in arrivo per "Luci d'Artista" a Salerno. La giunta ha infatti approvato una delibera che modifica parzialmente la viabilità per i bus turistici. Il provvedimento introduce, in via sperimentale, la possibilità di effettuare operazioni di salita e discesa dei passeggeri in due aree. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
