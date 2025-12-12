Lucca vorrebbe rimanere a Napoli | è convinto di poter dimostrare il proprio valore Corsport

Lorenzo Lucca desidera rimanere a Napoli per dimostrare il proprio valore, nonostante le poche possibilità di impiego attuali. Con il possibile ritorno di Lukaku, le occasioni di scendere in campo potrebbero diminuire ulteriormente, alimentando le voci su un suo futuro incerto. La situazione mette in evidenza le sfide di un giovane talento in cerca di continuità.

Lorenzo Lucca sta trovando poco spazio e il possibile ritorno di Lukaku potrebbe ridurre ulteriormente le sue opportunità. Per questo il Napoli sta riflettendo sulla possibilità di cederlo in prestito già a gennaio, anche se l'operazione presenta diverse complicazioni legate alla formula del suo trasferimento e alla volontà del giocatore di restare. Ne parla Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport. Lucca, situazione in bilico per gennaio: i dettagli. Si legge sul Corriere dello Sport: Gioca poco, non riesce a incidere come vorrebbe e con il ritorno di Lukaku, che è sempre più vicino, lo spazio rischia di ridursi ulteriormente.