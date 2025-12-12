Lucca torna a Udine da avversario Cosa non funziona nel Napoli e le voci di mercato

Domenica pomeriggio, Lorenzo Lucca tornerà al ‘Bluenergy Stadium’ di Udine, questa volta nel ruolo di avversario. La sfida tra Udinese e Napoli solleva interrogativi sulle difficoltà della squadra partenopea e sulle voci di mercato riguardanti ex calciatori. Un incontro che promette emozioni e riflessioni sulle dinamiche attuali del campionato.

Ex senza gloria. Domenica pomeriggio Lorenzo Lucca tornerà per la prima volta al 'Bluenergy Stadium' di Udine da avversario. Ma non ci sarà spazio per i sentimentalismi in campo: Antonio Conte ha deciso di affidare ancora le chiavi dell'attacco a Rasmus Hojlund (o al tridente leggero), lasciando Lucca in panchina. Una bocciatura che alimenta le voci di mercato: Milan e Roma sondano il terreno, ma per cederlo il Napoli è costretto a un anticipo di cassa da 26 milioni per il riscatto. Lorenzo Lucca Napoli statistiche Udinese calciomercato Il confronto impietoso: l'Udinese e i gol perduti. Il calcio è fatto di momenti e memoria.

