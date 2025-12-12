Lucca Magico Natale | ecco gli appuntamenti del fine settimana

Scopri gli appuntamenti imperdibili del fine settimana a Lucca con Lucca Magico Natale. La manifestazione, in corso fino al 6 gennaio, anima il centro storico e i borghi con un ricco programma di eventi, arte, musica e spettacoli, creando un’atmosfera magica e suggestiva per residenti e visitatori.

Lucca, 12 dicembre 2025 - Prosegue il viaggio luminoso di Lucca Magico Natale, la manifestazione che fino al 6 gennaio trasformerà il centro storico e i borghi della città in un vero e proprio percorso diffuso di arte, musica, spettacoli e suggestioni. Dopo il grande successo dei primi weekend – con piazze animate da migliaia di visitatori e un fortissimo riscontro anche online, dove l'hashtag #LuccaMagicoNatale continua a crescere – Lucca si prepara a un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti che uniscono tradizione, creatività e il calore delle feste. Accanto alle attività speciali, resteranno attive tutte le attrazioni quotidiane della manifestazione: il Villaggio di Natale Francese in Piazza Napoleone, le proiezioni artistiche sui principali edifici storici, l' Ice Park panoramico sulle Mura, i presepi visitabili h24 alla cannoniera del Baluardo San Frediano e il grande mercatino tipico di piazza San Frediano, che fino al 6 gennaio valorizza l'artigianato e i sapori del territorio.

