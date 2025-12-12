Lucca il concerto di Natale con Paolo Fresu e la Filarmonica Luporini
Domenica 21 dicembre alle 17.30, la Chiesa di San Francesco a Lucca ospiterà il tradizionale Concerto di Natale della Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro, diretta dal maestro Giampaolo Lazzeri nel suo 25esimo anno di guida. Un evento musicale che arricchisce le festività natalizie con un suggestivo repertorio e la partecipazione speciale di Paolo Fresu.
Firenze, 12 dicembre 2025 – Domenica 21 dicembre, alle ore 17.30, la Chiesa di San Francesco, a Lucca, ospiterà il consueto e tradizionale Concerto di Natale della Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro, diretta dal maestro Giampaolo Lazzeri, al suo 25esimo anno di guida artistica e musicale della storica formazione lucchese. Il concerto, organizzato dalla Filarmonica, gode del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca insieme a Citti Maceri Falesa Srl, così come del supporto del Comune di Capannori, Martinelli Luce, Tipografia Tommasi, Fattoria di Fubbiano, PubliED Editore in Lucca, Viping Servizi per l'Impresa, Ristoro Il corno rosso, Naturanda. Lanazione.it
