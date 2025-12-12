Lucca cambio al vertice della Prefettura | arriva Cristina Favilli

A Lucca si annuncia un cambiamento importante alla guida della Prefettura, con l'arrivo di Cristina Favilli. La nomina rientra in un più ampio movimento di riorganizzazione delle prefetture italiane, segnando una nuova fase di leadership nella città.

Lucca, 12 dicembre 2025 - Un valzer di nomine scuote le prefetture italiane e porta a Lucca un nuovo volto: Cristina Favilli. È lei la figura scelta dal Consiglio dei Ministri per guidare la Prefettura lucchese, in un passaggio di testimone che segna un momento importante per il territorio. La decisione, arrivata nella riunione di giovedì 11 dicembre a Palazzo Chigi su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rientra in un ampio e articolato riassetto del corpo prefettizio. Favilli subentrerà all’attuale prefetto Giusi Scaduto, che ha annunciato il pensionamento a dicembre dopo aver ricoperto l’incarico dal 2023. Lanazione.it

