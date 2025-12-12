Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 12 dicembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Ecco i numeri e le combinazioni vincenti delle estrazioni di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, per Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale. Le estrazioni si sono concluse alle 19:30, offrendo nuove opportunità di gioco. Ricordiamo che nell’estrazione di ieri, 11 dicembre, non sono stati registrati né 6 né 5+.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 11 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (102) 46 (96) 56 (61) 78 (60) 5 (54) Cagliari: 19 (84) 72 (80) 2 (77) 55 (76) 32 (61) Firenze: 42 (133) 63 (69) 65 (69) 37 (57) 16 (56) Genova: 73 (89) 52 (75) 30 (67) 34 (63) 5 (58) Milano: 89 (73) 73 (65) 50 (62) 36 (60) 4 (58) Napoli: 33 (97) 58 (86) 37 (69) 45 (63) 3 (50) Palermo: 16 (67) 5 (65) 36 (57) 15 (53) 52 (52) Roma: 63 (119) 6 (70) 51 (66) 26 (58) 64 (52) Torino: 88 (85) 89 (84) 57 (76) 18 (72) 82 (70) Venezia: 71 (91) 12 (60) 83 (54) 35 (49) 24 (48) Nazionale: 59 (122) 35 (116) 6 (76) 37 (65) 29 (57). Quifinanza.it

