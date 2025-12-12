L’ottimismo di Andrea Sempio in Tv contento dopo la perizia sul Dna | Ma faranno di me un mostro Perché non si fa interrogare dai pm

Andrea Sempio si mostra soddisfatto dopo la perizia DNA nel caso Garlasco, ma esprime preoccupazioni riguardo alla percezione pubblica. Nonostante la sua disponibilità, sceglie di non essere interrogato dai pm, lasciando emergere dubbi e riflessioni sulla sua posizione e sulle implicazioni mediatiche del procedimento.

Andrea Sempio si dice «contento» dopo il deposito della perizia della genetista Denise Albani sul caso Garlasco. Il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, intervistato a Quarto Grado su Retequattro, ha dichiarato che «questa cosa del Dna è stato il grosso peso che ho avuto sulle spalle in tutti questi mesi». Nel programma di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, Sempio ha spiegato che le conclusioni della genetista «hanno confermato quello che anche i miei consulenti mi ripetevano da mesi», aggiungendo però di vedere in giro «un sacco di interpretazioni un po’ tirate per i capelli, un po’ come se qualcuno volesse vederci del male a tutti i costi». Open.online L’ottimismo di Andrea Sempio in Tv, «contento» dopo la perizia sul Dna: «Ma faranno di me un mostro». Perché non si fa interrogare dai pm - La prima intervista dopo la relazione della genetista Denise Albani sulle tracce del suo Dna sulle unghie della vit ... open.online

