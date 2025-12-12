L’osservatorio che definisce le traiettorie del settore

L’Osservatorio allestimenti, promosso da Prostand, analizza le traiettorie del settore dell’architettura temporanea, con un focus sull’economia sostenibile applicata agli spazi business. Questo strumento offre approfondimenti e dati aggiornati, contribuendo a definire tendenze e innovazioni nel campo, favorendo uno sviluppo più responsabile e consapevole nel settore degli allestimenti.

C’è la firma di Prostand sull’ Osservatorio allestimenti, dedicato allo studio dell’ architettura temporanea nell’ottica dell’ economia sostenibile applicata agli spazi business. L’osservatorio voluto e creato dall’azienda si muove lungo due assi complementari: da un lato l’anticipazione dei temi emergenti, dall’altro la divulgazione dei risultati. Il progetto si articola su tre livelli: un Comitato tecnico scientifico che definisce direzioni e priorità di studio, un Dipartimento ricerca e sviluppo impegnato nell’esplorazione di materiali innovativi e nuovi modelli costruttivi, un Ufficio comunicazione che coordina l’impianto editoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’osservatorio che definisce le traiettorie del settore

